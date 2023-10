Με αφορμή/Ορίζοντας

Κύπριοι στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου 2023

Με αφορμή… το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου 2023 που διοργανώνεται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο από τις 7 έως 13 Οκτωβρίου 2023 με Καλλιτεχνική Επιτροπή τους σκηνοθέτες Αλεξία Ρόιτερ και Ιωακείμ Μυλωνά, Κύπριοι δημιουργοί που συμμετέχουν στο φεστιβάλ μιλάνε στον Ορίζοντα για τις ταινίες τους

Βuffer Zone, προβάλλεται 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ριάλτο

Η ιδέα της ταινίας προήλθε από μια συζήτηση γύρω από το τι εστί να είσαι άνδρας. Αν δούμε τα μιούζικαλ, είναι στερεοτυπικά «θηλυκά». Αυτό το είδος ταινιών, με την πάροδο του χρόνου, έχει γίνει συνώνυμο με το ευαίσθητο, και αυτό το στοιχείο δεν θεωρείται αρρενωπό στην κουλτούρα μας. Έτσι, ήθελα να εξερευνήσω την ιδέα του τι εστί να είναι κανείς άνδρας, μέσω της μουσικής και του genre του μιούζικαλ. Είναι κάτι το οξύμωρο! Εδώ και πολύ καιρό με απασχολεί το θέμα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας στην Κύπρο και το πώς αυτό τροφοδοτεί στη συνέχεια το ευρύτερο πατριαρχικό σύστημα που αντιμετωπίζουμε. Πιστεύω πως αυτό είναι η πηγή αρκετού θυμού, απογοήτευσης, και μια αίσθηση αποτυχίας όσον αφορά τις προσδοκίες μας – πόσο μάλλον για μένα, όντας ένα queer παιδί που έχει μεγαλώσει εκεί. Και να μην ξεχνάμε πως το Κυπριακό είναι μέρος της συλλογικής μας συνείδησης ως έθνος και έτσι κάπως δύσκολο να το ξεχάσουμε.

Όταν ξεκίνησα να γράφω την ταινία, αναρωτήθηκα: ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε στην Κύπρο; Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που συμβαίνει στους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό το σύστημα; Έτσι προέκυψαν οι δύο άνδρες που, παρά τις εχθρικές γραμμές που τους χωρίζουν, ερωτεύονται. Ήταν μια ιδέα σίγουρα προβοκατόρικη, αλλά εν τέλει μήπως αυτό είναι που χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ; Όμως, το πώς εξερευνάται αυτό το θέμα εμπεριέχει ένα θετικό μήνυμα και δεν κατακρίνει κανένα. Προέρχεται από την ανάγκη μου να πω πως: η μουσική όντως μπορεί να μας ενώσει – δύο αγόρια μπορούν να ερωτευτούν – ακόμα κι αν τους έχουν αναγκάσει να πιστεύουν πως είναι εχθροί. Ίσως πιο ευρύτερα μπορώ να πω πως ναι, μπορούμε όλοι να βρούμε έναν τρόπο να συνυπάρξουμε, γιατί μέσω της μουσικής πάντα μας ενώνουν περισσότερα παρά μας χωρίζουν.

Κάποιες φορές, προετοιμάζοντας και γυρίζοντας την ταινία ήταν σαν να προσπαθούσαμε να λύσουμε το Κυπριακό! Πολλοί άνθρωποι βλέπουν την ταινία και με ρωτούν πώς καταφέραμε να πάρουμε τα δικαιώματα των τραγουδιών της Kate Bush, των Radiohead και των Bon Jovi σε μια τόσο μικρή ανεξάρτητη ταινία μικρού μήκους. Αλλά αυτό ήταν παράδοξα το πιο εύκολο κομμάτι της διαδικασίας. Πιστεύω στην έννοια του «αν δεν ζητήσεις, δεν θα πάρεις». Οι καλλιτέχνες αυτοί αντέδρασαν υπέροχα προς το σενάριο και μας υποστήριξαν με χαρά. Η πραγματική δυσκολία της ταινίας ήταν τα γυρίσματα κατά την διάρκεια της πανδημίας, τα οποία ήδη αναγκάστηκε να αναβάλουμε το 2020 λόγο του πρώτου lockdown. Συμπτωματικά, η πρώτη μέρα των γυρισμάτων μας έτυχε να συμβεί μαζί με το 2ο lockdown στην Κύπρο και – το σημαντικότερο – το κλείσιμο των συνόρων με τα Κατεχόμενα. Ξαφνικά βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να φέρουμε τους Τουρκοκύπριους ηθοποιούς μας από την άλλη πλευρά! Ηταν μια φρικτή και πολύ αγχωτική κατάσταση, αλλά ακόμα και τότε, με την υποστήριξη του Υπουργείου, ο κόσμος έτρεξε να μας βοηθήσει.

Επίσης η εύρεση της κύριας τοποθεσίας, δύο κτίρια το ένα απέναντι από το άλλο στην πράσινη γραμμή, αποδείχθηκε το πιο δύσκολο κομμάτι. Κάποιες στιγμές, ένιωθα ότι αυτή η ταινία ήταν πραγματικά αδύνατο να γυριστεί. Σκεφτόμασταν συνέχεια, πώς θα πείσουμε την Εθνική Φρουρά να μας επιτρέψει να γυρίσουμε στο στρατόπεδό της, να μας δώσει κοστούμια, αλλά και όπλα και οχήματα; Δεν θα αποκαλύψω όλα τα μυστικά μας, αλλά χρειάστηκε περίπου ένας χρόνος για να κτίσουμε το γύρισμα.

Αυτό το φεστιβάλ κρατεί μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Πραγματοποιείται στη γενέτειρά μου πόλη την Λεμεσό, οπότε η προβολή της ταινίας εδώ είναι σαν να επιστρέφω σπίτι και να μοιράζομαι τη δουλειά που κάναμε το 2021 με όλους τους συντελεστές μας και τους ανθρώπους που αγαπώ. Το πιο σημαντικό είναι ότι κινηματογραφικά φεστιβάλ όπως αυτό της Κύπρου προσφέρουν την ευκαιρία να προβάλεις την ταινία σου σε ευρύτερη κλίμακα που μπορεί τελικά να βοηθήσει με την ανάπτυξη ταινιών μεγάλου μήκους.

Αυτή τη στιγμή εργάζομαι πάνω στην επόμενη μικρού μήκους ταινία μου, την οποία θα γυρίσω του χρόνου στην Ελλάδα, καθώς και στην ανάπτυξη της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας μου με τίτλο The Ones Left Behind, η οποία ήταν μία από τις 7 ταινίες που συμμετείχαν στο Sundance Screenwriters Lab το 2018.

Σάββας Σταύρου

