Ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό βίας που είδε το φως της δημοσιότητας (Βίντεος)

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΦΙΛΙΠΠΊΝΕΖΑ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ….ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΝ ΦΟΒΟΙ ΤΥΠΟΥ Serial killer 'ΜΕΤΑΞΑ'!!VERY ABUSIVE VIDEO….Αυτό το βίντεο, το οποίο είναι περισσότερο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ, θα συνταράξει τη κοινή γνώμη.Έχουμε Κύπριο, από χωριό της Λευκωσίας που εκβιάζει, δέρνει και ΑΠΕΙΛΕΙ τη Φιλιππίνεζα οικιακή βοηθό του, που τόλμησε να πάει στο φούρνο, ενδεχόμενως να δει κάποιο υπό τύπο ραντεβού.Έχουν γίνει καταγγελίες και είμαστε σίγουροι ότι η Αστυνομία θα δράσει άμεσα και θα προβεί σε συλλήψεις.ΣΗΜ: ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΞΑ.PS. Let's stop the abuse of the Housemaids.

Gepostet von Παραιτηθείτε – Κύπρος am Dienstag, 28. Juli 2020