Ξεκίνησε η αποστολή του εμβολίου Pfizer στις 27 χώρες της ΕΕ (Βίντεο)

Στην Κύπρο φτάνουν το Σάββατο, μια μέρα μετά τα Χριστούγεννα, η πρώτη παρτίδα των εμβολίων της Pfizer-BioNTech για τον κορωνοϊό.

Η παραλαβή των εμβολίων θα γίνει από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου, και την Ευρωπαία Επίτροπο για την Υγεία, Στέλλα Κυριακίδου.

Σύμφωνα με το πλάνο, οι εμβολιασμοί στην Κύπρο θα αρχίσουν την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου από οίκο ευγηρίας και το Νοσοκομείο Αναφοράς.

Την ερχόμενη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου στις 10:00 το πρωί θα εμβολιαστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, θα μεταβή στο Ιατρικό Κέντρο Λατσιών, όπου και θα εμβολιαστεί ενώ ακολούθως θα προβεί σε δηλώσεις.

Όπως γνωστοποίησε η Κομισιόν ξεκίνησε σήμερα (24/12) η αποστολή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού προς τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να είναι όλα έτοιμα για τους… ευρωπαϊκούς εμβολιασμούς που θα ξεκινήσουν στις 27 Δεκεμβρίου.

«Αφού πακετάραμε προσεκτικά τις δόσεις των προσφάτως εγκεκριμένων εμβολίων κατά του κορωνοϊού, έφυγαν για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνει στο μήνυμά της η Κομισιόν και προσθέτει: «Αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν σύντομα στους προορισμούς τους για να χρησιμοποιηθούν κατά τις «Μέρες Εμβολιασμού της ΕΕ» στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου».

After being carefully packed, batches of the newly approved #COVID19 vaccine are being dispatched to the 27 🇪🇺 countries.

These vaccines will soon be arriving at their destination to be used during the #EUVaccinationDays on 27, 28 and 29 December. pic.twitter.com/2BZCo6N7vb

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 24, 2020