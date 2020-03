Ο Γερμανός φωτορεπόρτερ Μίκαελ Τράμερ που βρισκόταν στο λιμάνι της Θερμής στη Λέσβο και κάλυπτε τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές δέχθηκε επίθεση από κατοίκους που ήταν συγκεντρωμένοι και δεν επέτρεπαν σε βάρκα προσφύγων και μεταναστών να δέσει στο λιμάνι

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της γερμανικής Bild στην Αθήνα, Λιάνα Σπυροπούλου, ο συνάδελφός της δέχθηκε επίθεση, καθώς ακροδεξιοί τον χτυπούσαν με κλωτσιές και μπουνιές, ενώ κάποιοι τους παρότρυναν να τον ρίξουν στη θάλασσα.

Ο ξυλοδαρμός του γερμανού δημοσιογράφου (10:10 του βίντεο)

Ο γερμανός φωτορεπόρτερ Μίκαελ Τράμερ έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με αιμορραγία: «Δέχθηκα επίθεση από φασίστες καθώς οι ντόπιοι κάτοικοι προσπαθούσαν να απωθήσουν βάρκα με πρόσφυγες από το λιμάνι της Θερμής. Είμαι ΟΚ, μην ανησυχείτε – οι πρόσφυγες παραμένουν στη βάρκα. Τους πετάνε πλαστικά μπουκάλια». Ενώ πρόσθεσε: «Τις κάμερές μου τις πέταξαν στη θάλασσα. Με χτύπησαν και με κλώσησαν άγρια. Αυτό κράτησε κάμποσο. Κανένας αστυνομικός δεν εμφανίστηκε έως ότου έφυγα από τον τόπο της επίθεσης. Κάποιοι ντόπιοι οι οποίοι διαφώνησαν με αυτό που μου έκαναν τα άτομα που μου επιτέθηκαν με φρόντισαν. Είμαι με φίλους».

I was attacked by fascists as locals try to push a boat of refugees that was in distress earlier away from the port of Thermi on #Lesvos. I am (kinda) ok, don’t worry – the refugees though are still sitting in the boat. Plastic bottles are thrown at them. #Europe2020 pic.twitter.com/BE00gc9pXB

— Michael Trammer (@mic_tra) March 1, 2020