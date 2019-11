Ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, δήλωσε ότι στόχος είναι η οριστικοποίηση και υπογραφή του συμβολαίου για ανάπτυξη των απαραιτήτων υποδομών και προμήθειας φυσικού αερίου στην αγορά της Κύπρου εντός του 2019, σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης της ΑΗΚ για το 2018.

Ο κ. Λακκοτρύπης αναφέρθηκε στον στόχο της ολοκλήρωσης του έργου ανάπτυξης των απαραιτήτων υποδομών και της διαδικασίας προμήθειας φυσικού αερίου στην αγορά της Κύπρου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής περί τα τέλη του 2021.

Ο Υπουργός είπε ότι η Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση με τον 1ο σε κατάταξη προσφοροδότη, με στόχο την οριστικοποίηση του συμβολαίου και την υπογραφή του εντός του 2019. Το έργο, πρόσθεσε, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών. Η ΑΗΚ θα συμμετέχει στην ΕΤΥΦΑ με ποσοστό 30%.

Η ΔΕΦΑ προκήρυξε στις 4 Ιουνίου 2019 κοινή διαδικασία προεπιλογής προμηθευτών, μέσω εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, είτε για την προμήθεια ποσοτήτων βάσης μέσω μακροπρόθεσμης σύμβασης, είτε για την προμήθεια μέσω αγοράς άμεσης παράδοσης, στη βάση πολλαπλών συμφωνιών είτε και για τα δύο. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία, 25 εταιρείες υπέβαλαν το ενδιαφέρον τους.

Ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να ανακοινωθεί τόσο ο διαγωνισμός για τη μεσοπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), όσο και η διαδικασία Open Season για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ΥΦΑ από δυνητικούς αγοραστές.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή, σε σύσκεψη στο Προεδρικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέστησε σαφές ότι η ΔΕΦΑ πρέπει να προχωρήσει άμεσα με τις διαδικασίες έλευσης φυσικού αερίου, παρά τις επιπλοκές που είχαν δημιουργηθεί σχετικά με τον αποκλεισμό της Aktor από την κοινοπραξία. Η ΔΕΦΑ είχε αποκλείσει την εταιρεία Aktor SA, η οποία συμμετείχε στην κοινοπραξία JV China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd και METRON S.A., με τις Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd and Wilhelmsen Ship Management Limited, που είχε καταταγεί πρώτη στην αξιολόγηση για το έργο, ύστερα από υπόδειξη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, αφού η Aktor σχετίζεται με τις HELECTORCYPRUSLTD.

Η σύσκεψη στο Προεδρικό είχε ως στόχο να επισπεύσει τη διαδικασία, με αφορμή και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να σταματήσει να χρηματοδοτεί νέα έργα που αφορούν τα ορυκτά καύσιμα, περιλαμβανομένου και του φυσικού αερίου από το 2022. Η Κύπρος υπολογίζει σε χρηματοδότηση των 150 περίπου εκατομμυρίων από την ΕΤΕπ για το έργο.

ΑΗΚ: Επείγουν έργα εκσυγχρονισμού

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η ΑΗΚ παραμένει ο κύριος ενεργειακός πυλώνας της χώρας, ωστόσο επείγει η υλοποίηση των έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του δικτύου, ώστε να αρθούν τα τεχνικά εμπόδια που σχετίζονται με την περαιτέρω διείσδυση της διεσπαρμένης παραγωγής από ΑΠΕ. Πρόσθεσε ότι η πραγμάτωση των δυνατοτήτων που δίνει το τέταρτο ενεργειακό πακέτο στους πολίτες και τις οργανωμένες κοινότητες της Ε.Ε. εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογική μεταμόρφωση των δικτύων σε έξυπνα δίκτυα, την ισότιμη πρόσβαση σε αυτά νέων τεχνολογικών αποθήκευσης, αλλά και την εκμετάλλευση της ανταπόκρισης της ζήτησης.

Αναφέρθηκε επίσης στο Σχέδιο «Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού» για το οποίο υπέβαλαν αίτηση για ένταξη 209 έργα ΑΠΕ, κάτι που οδήγησε στην επέκταση του στα 260 MW. Είπε επίσης ότι από το 2013 μέχρι τον Οκτώβριο του 2019 η δυναμικότητα των συνδεδεμένων φ/β συστημάτων συμψηφισμού μετρήσεων και αυτοπαραγωγής που εγκαταστάθηκαν στο Σύστημα Διανομής ανήλθε στα 61 MW.

Ανακοίνωσε επίσης ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2018, το συνολικό ποσοστό ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να ξεπεράσει το 13%, που αποτελεί τον υποχρεωτικό στόχο της χώρας για το 2020.

Πρόσθεσε ότι όσον αφορά τον εθνικό υποχρεωτικό στόχο για σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας κατά την τελική χρήση, ύψους 242 χιλιάδων τόνων ισοδύναμου πετρελαίου, την περίοδο 2014-2020, με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η επίτευξη του στόχου θα ανέλθει περίπου στο 68% το 2018 και με βάση τα μέτρα που έχουν ληφθεί, μέχρι το τέλος του 2020 ο στόχος αναμένεται να υπερκαλυφθεί.

Επιπλέον, είπε, το 2020 αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοθεσία, αναφορικά με υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε μεγάλους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι η ΑΗΚ – προμήθεια, αλλά και σε μεγάλους διανομείς προϊόντων πετρελαίου. Έτσι η ΑΗΚ – προμήθεια θα πρέπει να επιτυγχάνει ετησίως μέρος του εθνικού υποχρεωτικού στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας, κυρίως της περιόδου 2021-30, υλοποιώντας μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση προς όφελος των καταναλωτών.

Πρόσθεσε ότι σημαντικός αναμένεται να είναι επίσης ο ρόλος της ESCO ΑΗΚ στην εθνική προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της διάνοιξης της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών. Αναφέρθηκε επίσης στο «Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες» και είπε ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 3000 αιτήσεις, με πρόθεση να επαναπροκηρυθχεί το έργο εντός 2020.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση στοχεύει στη διασφάλιση της ευρωστίας και την ανταγωνιστικότητας της ΑΗΚ στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης του τομέα της ενέργειας.