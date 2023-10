Υπεγράφη σύμβαση για 4.450 νέες στάσεις λεωφορείων και στέγαστρα παγκύπρια

Εγκατάσταση 4.450 νέων στάσεων και στεγάστρων και αναβάθμιση πάνω από 1.000 υφιστάμενων στάσεων προβλέπει η νέα σύμβαση που υπογράφτηκε την Πέμπτη στο Υπουργείο Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση προβλέπει την κατασκευή και τοποθέτηση παγκύπρια 2.350 πυλώνων, από τους οποίους οι 350 θα είναι με ενσωματωμένη τεχνολογία, ενώ οι υπόλοιποι 2.000 θα είναι με φωτισμό και πληροφόρηση σε εκτυπωμένη μορφή. Επιπλέον, προβλέπονται 1.350 μικρές και 650 μεγάλες στάσεις με στέγαστρα στις αστικές περιοχές, καθώς και 100 μεγάλες στάσεις με στέγαστρα και προστασία από καιρικές συνθήκες στις ορεινές περιοχές.

Επιπλέον, οι υφιστάμενες στάσεις θα αναβαθμιστούν και θα τοποθετηθούν σε δευτερεύοντες άξονες. Ακόμα, προβλέπεται η τοποθέτηση 200 ποδηλατοστατών και 20 ποδηλατοστασίων σε κεντρικές στάσεις, για ενθάρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου και της συνδυασμένης διακίνησης.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, ανέφερε ότι αυτή είναι μια δράση που σήμερα φτάνει στο αποκορύφωμα, σημειώνοντας ότι είχε ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια, επί υπουργίας Μάριου Δημητριάδη, συνεχίστηκε επί θητείας Βασιλικής Αναστασιάδου και στη συνέχεια από τον Γιάννη Καρούσο.

«Εγώ είμαι στην ευτυχή θέση να παρευρίσκομαι σε αυτή την υπογραφή και ουσιαστικά να ολοκληρώσω μια δράση που αποσκοπεί στο να αναβαθμίσουμε την επιβατική εμπειρία στην Κύπρο, να ξεφύγουμε πλέον από παλιές καταστάσεις που δεν υπήρχαν σωστές στάσεις, δεν υπήρχε σωστή ενημέρωση και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε νέες υποδομές, οι οποίες να υποβοηθούν και να ενθαρρύνουν τη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς», σημείωσε.

Τον διαγωνισμό κέρδισε η κοινοπραξία «A.S. Aircontrol Ltd & AMCO A.B.E.E.», η οποία κατέθεσε τη χαμηλότερη προσφορά από 11 κοινοπραξίες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Εκ μέρους της κοινοπραξίας υπέγραψε τη σύμβαση ο Διευθυντής της Εταιρείας A.S. Aircontrol Ltd, Κώστας Λουκά. Από πλευράς της Δημοκρατίας, τη σύμβαση υπέγραψε ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Ελευθέριος Ελευθερίου, στην παρουσία του Υπουργού.

Η σύμβαση έχει διάρκεια 15 ετών και συνολική αξία €61.658.761,88, πλέον ΦΠΑ. Περιλαμβάνει πενταετή βασική υλοποίηση, ύψους €36.658.761,88, δεκαετή συντήρηση ύψους €5.000.000, δικαίωμα πρόσθετων παραγγελιών από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι €10.000.000 και δικαίωμα άλλων φορέων για παραγγελίες μέχρι €10.000.000, όπως δήμοι, κοινότητες, σχολικές εφορίες, αλλά και ιδιώτες που η πολεοδομική τους άδεια προβλέπει τη δημιουργία υποδομών δημόσιων μεταφορών.

Ο εκτελεστικός μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Αριστοτέλης Σάββα, στην παρουσίαση του έργου, ανέφερε ότι ο σχεδιασμός των νέων στάσεων λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τον διαθέσιμο χώρο στο οδικό δίκτυο. Τα νέα στέγαστρα έχουν ομοιομορφία, προσβασιμότητα για χρήση από ΑμεΑ, με κινητική, οπτική και ακουστική αναπηρία, καθώς και ασφάλεια και προστασία από καιρικές συνθήκες. Διαθέτουν φωτισμό και ηλεκτρονικές πινακίδες και κάνουν χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πρόσθεσε ότι υλοποιήθηκαν τρία πιλοτικά δείγματα στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία για επιβεβαίωση της ορθότητας των υλικών, του σχεδιασμού και του τρόπου κατασκευής, τα οποία ενσωματώθηκαν στο τέλος στα σχέδια που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

«Το επενδυτικό πλάνο καλύπτει όλους τους κύριους άξονες και σημεία ψηλής επιβατικής κίνησης σε όλες τις πόλεις», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Σάββα, το έργο θα υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις. Η πρώτη και δεύτερη φάση περιλαμβάνουν την προετοιμασία για μαζική παραγωγή και την έναρξη προπαρασκευαστικών εργασιών και επιδιορθώσεων σε υφιστάμενες στάσεις. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει τη μαζική παραγωγή και μαζική επιδιόρθωση στάσεων και θα διαρκέσει πέντε έτη. Η τέταρτη φάση περιλαμβάνει τη μακροχρόνια συντήρηση τους και θα διαρκέσει συνολικά 15 έτη.

«Το έργο ενισχύει την οδική ασφάλεια, προσφέρει στους χρήστες καλύτερες υποδομές και βελτιώνει τη διακίνηση στους δρόμους. Προωθεί τη βιώσιμη κινητικότητα και πολυτροπική διακίνηση, προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης για τους πολίτες, ενώ στόχος είναι να απαμβλύνει και το κυκλοφοριακό και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερα στις πόλεις. Προωθεί συμπαγή ανάπτυξη, εμπορικότητα των αστικών κέντρων, την αναβάθμιση της οικονομίας και του τουριστικού προϊόντος, τη στήριξη ευάλωτων και εξαρτώμενων ομάδων πληθυσμού, αυτών που δεν μπορούν να οδηγήσουν και στήριξη της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών», κατέληξε ο κ. Σάββα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.