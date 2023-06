ΥΠΕΣ: Παραμένουμε δίπλα στους συμπολίτες μας που θα συμμετάσχουν στο «κτίΖΩ» με κάθε δυνατή βοήθεια

Την απόφαση να παρασχεθεί πρόσθετη χρηματική και άλλη βοήθεια σε δικαιούχους του Σχεδίου «κτίΖΩ», οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια κοινωνικό-οικονομικής ευαλωτότητας, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για παρουσίαση του κοινωνικού δικτύου στήριξης του Σχεδίου «κτίΖΩ».

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, το Δίκτυο SupportCY, ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός TechIsland, η Τράπεζα Κύπρου και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Παρόντες στη διάσκεψη ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών δρ Κώστας Κωνσταντίνου, ο Διευθυντής και Λειτουργοί του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Δήμαρχοι από του επηρεαζόμενους Δήμους, ο Πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής και εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων και του ΕΤΕΚ.

«Η δημιουργία του κοινωνικού δικτύου στήριξης του Σχεδίου «κτίΖΩ» μάς γεμίζει αισιοδοξία και υπερηφάνεια. Μας δίνει δύναμη να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια που θα βρούμε μπροστά μας και μας επιτρέπει να κοιτάζουμε με αισιοδοξία την επόμενη μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην αρχική του δήλωση ο Υπουργός Εσωτερικών. Εξέφρασε δε την πεποίθηση η προσπάθεια της Κυβέρνησης να δώσει οριστική λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα των πολυκατοικιών στους κυβερνητικούς οικισμούς εκτοπισθέντων, θα αγκαλιαστεί από περισσότερους φορείς και οργανισμούς, στέλνοντας ελπιδοφόρα μηνύματα για μια κοινωνία αλληλέγγυη και μια χώρα καλύτερη.

Ευχαριστώντας ξανά τις εταιρείες και τους οργανισμούς που έχουν ήδη συμβληθεί με το Σχέδιο «κτίΖΩ» και αποτελούν το κοινωνικό δίκτυο στήριξης, ο κ. Ιωάννου επεσήμανε τη σημασία της προσφοράς τόσο σε χρήματα όσο και σε αγαθά, υπηρεσίες και εθελοντές. Σημείωσε πως αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα η ανακοίνωση κι άλλων εταιρειών που έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον να συμβάλουν. «Στόχος μας είναι μέσω αυτού του κοινωνικού δικτύου να βοηθήσουμε όπως έχουμε υποσχεθεί από την πρώτη μέρα σαν Υπουργείο αλλά και σαν οργανισμοί». Επανέλαβε ακόμη την ετοιμότητα του Υπουργείου να βρίσκεται «δίπλα από τους συμπατριώτες μας καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, επειδή αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες. Για αυτό θα είμαστε δίπλα τους μαζί και με την Επιτροπή Προσφύγων, μαζί με τα άλλα μέλη και τις άλλες οργανώσεις που μας στηρίζουν, να βοηθήσουμε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας».

Μεταφέροντας το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεώργιου, ο κ. Μιχάλης Σπύρου, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Αρχιεπισκόπου, είπε ότι η Εκκλησία της Κύπρου «αντιλαμβάνεται πολύ καλά τον αβάσταχτο πόνο της προσφυγιάς και το φοβερό δράμα που για 49 χρόνια με καρτερία και ηρωισμό υπομένουν οι πρόσφυγές μας. Γνωρίζουμε τις αγωνίες, τις έγνοιες και τα προβλήματά τους και τα συμμεριζόμαστε. Είναι όντως θλιβερό να γίνεσαι πρόσφυγας στην ίδια σου την πατρίδα». Όπως σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος στο μήνυμά του, πολλοί από τους σήμερα ηλικιωμένους πρόσφυγες, τις ημέρες του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής βρίσκονταν στο ξεκίνημα της οικογένειάς τους και απώλεσαν εν μια νυκτί τα πάντα. «Για τον λόγο αυτό, η Εκκλησία κι εγώ προσωπικά συγχαίρω κάθε κίνηση της Πολιτείας, που έχει ως στόχο την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των εκτοπισμένων μας, στους οποίους οφείλουμε κάθε στήριξη», αναφέρεται. Εξ ου και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου θα συνεισφέρει το ποσό των €100.000 για την οικονομική στήριξη του Σχεδίου «κτίΖΩ».

Στον χαιρετισμό του, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού TechIsland κ. Alexey Gubarev εξέφρασε την υπερηφάνεια του Οργανισμού να συμμετάσχει στο Σχέδιο «κτίΖΩ», συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση ασφαλών κατοικιών για τους εκτοπισθέντες, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ο TechIsland πιστεύει στην στήριξη έργων και πρωτοβουλιών με μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Από την ίδρυσή του το 2021, ο TechIsland έχει στηρίξει διάφορους σκοπούς που συνάδουν με την αποστολή του και την κοινή πεποίθηση ότι ο ουσιαστικός ρόλος της τεχνολογίας είναι το να δίνει λύσεις σε προβλήματα και να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων. «Ως οργανισμός, έχουμε δεσμευτεί στο να προάγουμε την κοινωνική αλλαγή και είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο για την Κύπρο», πρόσθεσε ο κ. Gubarev. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες μέλη που έχουν συνεισφέρει στο Σχέδιο «κτίΖΩ» εκ μέρους του TechIsland είναι οι Exness, My Games, Target Global, The Island School, IT Quarter και InDrive.

Με τη σειρά του, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης κ. Χριστόφορος Καπλάνης, επικροτώντας την προσπάθεια της Κυβέρνησης για παροχή αρωγής στους συμπολίτες μας που ζουν στις επικίνδυνες πολυκατοικίες, ανέφερε ότι στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης θεωρούν τους εαυτούς τους ως συνεργάτες του Σχεδίου «κτίΖΩ». Θεωρούμε, συνέχισε, ότι «είναι και μια ακόμη ευκαιρία που μας δίνεται για να συνεχίσει ο Οργανισμός να εκπληρώσει την αποστολή του, η οποία καθορίζεται και από τον νόμο και είναι κατά κύριο λόγο η χρηματοδότηση στεγαστικών αναγκών, κατά κύριο λόγο σε άτομα χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων». Σύμφωνα με τον κ. Καπλάνη, ο Οργανισμός, ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, θα πρέπει να φροντίσει ώστε οι λύσεις που θα προσφέρει να εμπίπτουν στα πλαίσια και του νόμου που διέπουν τις εργασίες του, αλλά και των εποπτικών οδηγιών. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε, «αντιλαμβανόμενοι την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας συμπολιτών μας και τις συγκεκριμένες ανάγκες που έχουμε τώρα, ο Οργανισμός θα διαμορφώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να διευκολύνουμε την όλη προσπάθεια για να γίνει το βέλτιστο και η πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών των συμπολιτών μας».

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Θεοδόσης Θεοδοσίου, Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Κύπρου επεσήμανε πως «η Τράπεζα Κύπρου, ως ο μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός οργανισμός της Κύπρου, δεν θα μπορούσε να είναι απούσα από αυτή την προσπάθεια και να μην στηρίξει τις προσπάθειες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κυβέρνησης για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση των δικαιούχων του προγράμματος πίσω στις νέες τους κατοικίες. Η διαχρονική δεσμοί της Τράπεζας Κύπρου με την κοινωνία των πολιτών και η προσφορά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου». Ως εκ τούτου, σημείωσε ο κ. Θεοδοσίου, συμβάλλοντας στην κοινωνική στήριξη, «σκοπός μας είναι οι δικαιούχοι συμπατριώτες μας να αποκτήσουν μια καλύτερη και αξιοπρεπή κατοικία μέσα από τα κυβερνητικά σχέδια. Έτσι και σήμερα η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται δίπλα σε αυτό τον κόσμο που τόσα υπέφερε και βεβαίως σε όσους επηρεάζονται από αυτή την ανάγκη που δημιουργείται για την ανέγερση νέων ασφαλέστερων πολυκατοικιών. Για αυτό και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δημιουργήσει ειδικό σχέδιο με μακροχρόνια δάνεια, με ευνοϊκούς όρους, για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να καλύψουν το κομμάτι της ίδιας συνεισφοράς που απαιτείται πέρα από τη βοήθεια του Υπουργείου. Είμαστε σίγουροι ότι η επιτυχία του σχεδίου είναι δεδομένη και ευχόμαστε κάθε καλό».

Από πλευράς της, μιλώντας εκ μέρους του Δικτύου SupportCY, η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου και Επικεφαλής του SupportCY κα Έλλη Ιωαννίδου υπογράμμισε ότι, ως η μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική συνεργασία της χώρας μας και πιστοί στη φιλοσοφία του, το Δίκτυο SupportCY θα στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο την κοινωνία και θα βρίσκεται δίπλα στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο σημαντικό πρόγραμμα «κτίΖΩ». Όπως δήλωσε η κα Ιωαννίδου, «το Δίκτυο SupportCY θέτει στη διάθεση του Υπουργείου το σώμα εθελοντών του και τα διαθέσιμα οχήματά μας τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λεμεσό. Οι 60 εθελοντές μας είναι έτοιμοι να βοηθήσουν στη διαδικασία μετακόμισης των ατόμων από τις οικίες τους στις προσωρινές τους κατοικίες και αντίστροφα. Επιπρόσθετα και πάντοτε στο πλαίσιο και των διαδικασιών του SupportCY, αφού εντοπίζεται μια νέα ανάγκη από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα γίνεται προσπάθεια για την κάλυψή της συνολικά σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και οργανώσεις μέλη του Δικτύου μας. Η βοήθεια αυτή θα μπορεί να είναι σε προϊόντα αλλά και σε υπηρεσίες». Ανέφερε, επίσης, ότι ήδη έχει γίνει σχετική επικοινωνία με όλα τα μέλη του Δικτύου και έχει εκφραστεί η ετοιμότητα αρκετών από αυτές να υποστηρίξουν το πρόγραμμα «κτίΖΩ», μέσα από δομημένες και συντονισμένες ενέργειες τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο. «Είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε συνεχή ανοιχτή επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών για υποστήριξη μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος και επιστροφή όλων των δικαιούχων στις νέες κατοικίες τους», ανέφερε, τέλος η κα Ιωαννίδου.

Ακολούθως, ο Υπουργός Εσωτερικών απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ιωάννου επανέλαβε ότι η υλοποίηση του Σχεδίου «κτίΖΩ» θα ολοκληρωθεί με χρονικό ορίζοντα 10 χρόνων. Σημείωσε πως σε πρώτη φάση υπάρχουν 43 πολυκατοικίες, εκ των οποίων οι 20 είναι άμεσης επικινδυνότητας (18 στην Επαρχία Λευκωσία και 2 στην Επαρχία Λεμεσού). Όπως εξήγησε ο Υπουργός Εσωτερικών, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τις τελευταίες τρεις εβδομάδες για κατ’ ιδίαν ενημέρωση για τις πρόνοιες του Σχεδίου σε όλους τους δικαιούχους που διαμένουν στις 20 αυτές πολυκατοικίες και τις αμέσως επόμενες μέρες θα αρχίσει και η ενημέρωση στις άλλες 23. «Το Σχέδιο είναι δυναμικό και από την πρώτη μέρα είπαμε ότι το Σχέδιο τυγχάνει βελτίωσης. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε την αύξηση κατά €200 της επιδότησης ενοικίου για την Επαρχία Λεμεσού, αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα που υπάρχει στην Επαρχία, ενώ έχουν γίνει κι άλλες βελτιώσεις», τόνισε ο κ. Υπουργός. Στο πλαίσιο αυτό, είπε, πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις σε κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά και έχει δημιουργηθεί το κοινωνικό δίκτυο στήριξης, ούτως ώστε επικουρικά να στηριχθεί η μεγάλη αυτή προσπάθεια.

Ακολούθως, κληθείς να πει εάν θα εμπλακεί στην όλη προσπάθεια και ο Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι σε συνέχεια και της εισήγησης του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Προσφύγων, υπήρξε επικοινωνία με τον Φορέα και διαπιστώθηκε ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για να μπορεί να παραχωρηθεί δάνειο από τον Φορέα. Συνεπώς, λόγω περιορισμού στα χρονοδιαγράμματα, δεν υπάρχει δυνατότητα να ρυθμιστεί νομοθετικά, ωστόσο οι δικαιούχοι μπορούν να αποταθούν για επιδότηση του επιτοκίου από τον Φορέα, ως η συνήθης πρακτική του.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας που θα ισχύσει, ο κ. Υπουργός εξήγησε ότι οποιασδήποτε μορφής βοήθεια θα παραχωρηθεί, αποσκοπεί στην κατά το δυνατό μείωση της ταλαιπωρίας των επηρεαζόμενων πολιτών. Όσον αφορά τα χρηματικά ποσά που έχουν δοθεί ή/και θα δοθούν στη συνέχεια – αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε €500.000 και αναμένεται η παραχώρηση άλλων €500.000-, ο Υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε ότι «θα μπουν σε ειδικό λογαριασμό και θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθηθούν άνθρωποι βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων που έχουμε θέσει». Τα κριτήρια αφορούν σοβαρά προβλήματα υγείας, η ηλικία, οικονομικοί παράγοντες, η κατάσταση της οικογένειας και εάν υπάρχει δυνατότητα για βοήθεια από το οικογενειακό περιβάλλον, κοκ. Με τη συμβολή τους, οι Οργανισμοί αυτοί θα συνεισφέρουν εκ μέρους των δικαιούχων αυτών. Δίνοντας κάποια παραδείγματα, ο κ. Ιωάννου είπε ότι θα δοθεί προτεραιότητα και θα βοηθηθούν περιπτώσεις, οι οποίες αποδεδειγμένα και κατόπιν ελέγχου φαίνεται ότι είναι χαμηλών εισοδημάτων, λήπτες του ΕΕΕ, με σοβαρά προβλήματα υγείας ή ακόμη και άτομα που είναι παθόντες πολέμου χωρίς οικογένεια ή άλλη βοήθεια, κοκ. Τόνισε πως η βοήθεια «θα γίνει με αξιοκρατία. Έχουμε επισκεφτεί όλα τα διαμερίσματα και βάσει των κριτηρίων, έχουν εντοπιστεί αυτές οι περιπτώσεις και θα επικοινωνήσουμε εμείς με αυτά τα άτομα». Συμπλήρωσε, τέλος, πως εάν περιέλθουν στην αντίληψή μας κι άλλες περιπτώσεις που μας έχουν διαφύγει στο αρχικό στάδιο, θα εξεύρουμε τρόπο για να τις καλύψουμε.

Τέλος, ο κ. Ιωάννου χαιρέτισε τις εισηγήσεις του Δημάρχου Αγλαντζιάς κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου για επικοινωνία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για διευκόλυνση στην αποπληρωμή του λογαριασμού του ηλεκτρισμού κατάργηση των τελών προς των Δήμων για τους δημότες της Αγλαντζιάς που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο «κτίΖΩ». Ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι με αυτές τις ενέργειες οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτελούν στον μέγιστο βαθμό την αποστολή τους, που δεν είναι άλλη από το να βρίσκονται δίπλα στους πολίτες και να τους στηρίζουν με κάθε δυνατό τρόπο. Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι και οι υπόλοιποι επηρεαζόμενοι Δήμοι θα αξιολογήσουν όλες τις προτάσεις και θα εξεύρουν τρόπους για να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή βοήθεια στους δημότες τους.