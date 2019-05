Με αφορμή… την υποβολή προτάσεων για το 6ο Buffer Fringe που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 25 και 27 Οκτωβρίου, 2019 φωτογραφίες από παλαιότερες διοργανώσεις.

Το Φεστιβάλ Παραστατικών τεχνών Buffer Fringe ανακοίνωσε ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής στην 6η διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 25 και 27 Οκτωβρίου, 2019. Οι καλλιτέχνες και οι ενδιαφερόμενες ομάδες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν με καινοτόμα και πρωτότυπα έργα που διευρύνουν τις κοινωνικές, παγκόσμιες ή οικείες επιπτώσεις του θέματος του φεστιβάλ “Defining a/the Buffer Zone, the in–between space.“.

Οι τοπικές και διεθνείς παραστάσεις κάθε είδους καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 10 Ιουνίου συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Σπιτιού της Συνεργασίας: http://home4cooperation.info/node/8796 .

Η Ελλάδα Ευαγγέλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Buffer Fringe 2019, σημειώνει: «υπάρχουν ερωτήματα που δεν τα θέτουμε συχνά, πραγματικότητες που παρόλο που ζούμε μαζί τους για δεκαετίες, τις αποφεύγουμε. (Προς)καλούμε καλλιτέχνες και δημιουργικά άτομα από την Κύπρο και το εξωτερικό, να απαντήσουν τις εξής ερωτήσεις: Τι σημαίνει για σένα η Νεκρά Ζώνη, καλλιτεχνικά και προσωπικά; Πως το αντιλαμβάνεσαι την έννοια του ενδιάμεσου χώρου, του χώρου ‘μεταξύ’; Πώς το εισπράττεις ως διαδικασία που έχει διάρκεια στο χρόνο, την αισθητική και τη μνήμη;»

Το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Buffer Fringe προβάλλει νέα και πειραματικά έργα από ντόπιους και διεθνείς καλλιτέχνες, προκαλώντας τα φυσικά και καλλιτεχνικά εμπόδια και δημιουργώντας ευκαιρίες για καλλιτέχνες να συναντώνται και να ανταλλάσσουν ιδέες. Το φεστιβάλ παρουσιάζει καινοτόμα έργα καλλιτεχνών που ρισκάρουν και αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους έκφρασης.