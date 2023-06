Υποβρύχιο Titan: Όλοι οι επιβάτες θεωρούνται νεκροί – Η ανακοίνωση της εταιρίας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τις έρευνες του υποβρυχίου Titan καθώς η OceanGate εκτιμά ότι οι επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους. «Πιστεύουμε τώρα ότι ο διευθύνων σύμβουλός μας Stockton Rush, Shahzada Dawood και ο γιος του Suleman Dawood, ο Hamish Harding και ο Paul-Henri Nargeolet, δυστυχώς έχουν χαθεί.

Αυτοί οι άνδρες ήταν αληθινοί εξερευνητές που μοιράζονταν ένα ξεχωριστό πνεύμα περιπέτειας και ένα βαθύ πάθος για την εξερεύνηση και την προστασία των ωκεανών του κόσμου. Οι καρδιές μας είναι με αυτές τις πέντε ψυχές και κάθε μέλος των οικογενειών τους αυτή την τραγική στιγμή. Λυπούμαστε για την απώλεια της ζωής και τη χαρά που έφεραν σε όλους όσους γνώριζαν, τονίζει αρχικά η ανακοίνωση.

«Αυτή είναι μια εξαιρετικά θλιβερή στιγμή για τους αφοσιωμένους υπαλλήλους μας που είναι εξουθενωμένοι και θρηνούν βαθιά για αυτήν την απώλεια. Ολόκληρη η οικογένεια της OceanGate είναι βαθιά ευγνώμων για τους αμέτρητους άντρες και γυναίκες από πολλούς οργανισμούς της διεθνούς κοινότητας που επέσπευσαν μεγάλο εύρος πόρων και εργάστηκαν τόσο σκληρά σε αυτήν την αποστολή», επισημαίνεται ακόμη.

«Εκτιμούμε τη δέσμευσή τους να βρουν αυτούς τους πέντε εξερευνητές και τις μέρες και τις νύχτες της ακούραστης εργασίας τους για την υποστήριξη του πληρώματος μας και των οικογενειών τους.

Αυτή είναι μια πολύ θλιβερή στιγμή για ολόκληρη την κοινότητα των εξερευνητών και για καθένα από τα μέλη της οικογένειας όσων χάθηκαν στη θάλασσα. Ζητάμε με σεβασμό να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή αυτών των οικογενειών κατά τη διάρκεια αυτής της πιο οδυνηρής στιγμής», καταλήγει η ανακοίνωση της OceanGate.

Τα συντρίμμια είναι μέρη του υποβρυχίου που αγνοείται, λέει εμπειρογνώμονας

Συντρίμμια εντοπίστηκαν στην περιοχή των ερευνών για το τουριστικό βαθυσκάφος Titan, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Κυριακή κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική ακτοφυλακή.

«Οι ειδικοί αξιολογούν τα στοιχεία» που συγκέντρωσε τηλεχειριζόμενο ρομποτικό σκάφος που καταδύθηκε από καναδικό πλοίο, ανέφερε η ακτοφυλακή των ΗΠΑ σε ανάρτησή της στο Twitter. Συνέντευξη Τύπου έχει προγραμματιστεί στη Βοστώνη στις 15:00 (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδος).

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Sky News, ο εμπειρογνώμονας David Mearns δήλωσε ότι τα συντρίμμια που βρέθηκαν κατά την έρευνα για το Titan «δείχνουν» να είναι τμήματα του υποβρυχίου. Όπως τόνισε ο Mearns ο οποίος είναι φίλος δύο εκ των επιβατών που βρίσκονται στο Titan, πρόκειται για ένα πλαίσιο προσγείωσης και ένα πίσω κάλυμμα από το υποβρύχιο.

Όπως ανέφερε γνωρίζει τόσο τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Χάμις Χάρντινγκ όσο και τον Γάλλο ωκεανογράφο Πολ-Ανρί Ναρζολέ.

Τα συντρίμμια που βρέθηκαν κατά την έρευνα για το υποβρύχιο θα μπορούσαν να προέρχονται από προηγούμενη κατάδυση του Titan, δήλωσε παράλληλα ο εκπρόσωπος της Λέσχης Εξερευνητών, Trevor Hale.

