Υπουργείο Υγείας: Διαφοροποιήσεις σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Αιτητών Ασύλου

Σε διαφοροποιήσεις της ακολουθούμενης διαδικασίας, σχετικά με το σύστημα αναγνώρισης/εγγραφής των Αιτητών Ασύλου, κατά την προσέλευση τους στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, προχώρησε το Υπουργείο Υγείας.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι οι διαφοροποιήσεις ισχύουν από χθες Δευτέρα, 2 Μαΐου του 2022.

Συγκεκριμένα, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ότι οι Αιτητές Ασύλου, κατά το πρώτο έτος από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για διεθνή προστασία, θα γίνονται αποδεκτοί στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, με την επίδειξη του εγγράφου «Confirmation of Submission of an Application for International Protection», που εκδίδει η Υπηρεσία Ασύλου, αντί της Ταυτότητας Νοσηλείας.

Διευκρινίζει ότι το ένα έτος ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, όπως αυτή αναγράφεται στο πάνω αριστερό μέρος του υπό αναφορά εγγράφου.

Περαιτέρω, αναφέρει ότι στην περίπτωση που υπάρχει και παρουσιάζεται Ταυτότητα Νοσηλείας, επίσης, θα γίνεται αποδεκτή.

Στο μεταξύ, σημειώνει ότι μετά την εκπνοή του πρώτου έτους οι Αιτητές Ασύλου δεν θα μπορούν πλέον να εγγράφονται χρησιμοποιώντας το «Confirmation of Submission of an Application for International Protection» και θα πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιάζεται Ταυτότητα Νοσηλείας.

Ως εκ τούτου, συμπληρώνει το Υπουργείο Υγείας, θα πρέπει να φροντίσουν εγκαίρως για την εξασφάλιση τους.