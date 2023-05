Ζόρια για την Άρσεναλ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Η ζόρικη Μπράιτον είναι ένα από τα τελευταία εμπόδια της Άρσεναλ προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος και η σημερινή αναμέτρηση αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον!

Η Άρσεναλ δεν έχει πολλές επιλογές. Πρέπει να κάνει το 3 στα 3 στο φινάλε και να περιμένει γκέλες από την Μάντσεστερ Σίτι που λίγο πριν το τέλος την προσπέρασε και απολαμβάνει την κορυφή. Οι «κανονιέρηδες» προσπαθούν να κρύψουν την απογοήτευση από την απώλεια της πρώτης θέσης, την οποία κατείχαν σε όλο σχεδόν το μαραθώνιο, και να κερδίσουν μία σκληροτράχηλη Μπράιτον που μέχρι πρόσφατα είχε βάσιμες ελπίδες να προλάβει το ευρωπαϊκό τρένο. Η «πεντάρα» που δέχτηκε την περασμένη αγωνιστική στην έδρα της από την Έβερτον έβαλε ταφόπλακα στα όνειρά της, αλλά παραμένει δύσκολος αντίπαλος για κάθε ομάδα.

Η νίκη της Άρσεναλ έχει απόδοση 1.75, η ισοπαλία είναι στο 4.00 και η νίκη της Μπράιτον δίνει 4.40 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Η Άρσεναλ θεωρείται φαβορί, αλλά έχει μόνο 1 νίκη απέναντι στην Μπράιτον στα πέντε τελευταία ματς που την αντιμετώπισε στο «Emirates»! Τα 4 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της Άρσεναλ ήταν over 2.5 γκολ. Τα 6 από τα 8 τελευταία ματς της Μπράιτον ήταν over 2.5 γκολ, μάλιστα τα 4 από αυτά ήταν over 3.5 γκολ. Το over 2.5 γκολ σήμερα δίνει 1.57 και το over 3.5 γκολ είναι στο 2.37, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 2.42.

Στα 13 τελευταία παιχνίδια της Άρσεναλ μπήκε τουλάχιστον 1 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Το ίδιο έχει συμβεί στα 8 τελευταία εντός έδρας ματς της. Το over 0.5 γκολ στο ημίχρονο σήμερα είναι στο 1.30 και το under 0.5 γκολ στο ημίχρονο δίνει 3.55 στον Stoiximan. Μάλιστα η Άρεναλ έχει σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο στα 5 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της, ενώ η Μπράιτον έχει σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο στα 6 τελευταία εκτός έδρας ματς της. Το over 0.5 γκολ στο ημίχρονο για την Άρσεναλ είναι στο 1.60 και για την Μπράιτον στο 2.25.

Τα 6 τελευταία εντός έδρας ματς της Άρσεναλ ήταν GG, όπως και τα 10 από τα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της Μπράιτον. Στον σημερινό αγώνα το GG δίνει 1.55 και το NG 2.37. Επιπλέον το 44% των φετινών εκτός έδρας αγώνων της Μπράιτον στο πρωτάθλημα ήταν GG από το ημίχρονο, ποντάρισμα που μπορείτε να βρείτε στον Stoiximan στο 3.40!

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

