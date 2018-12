Οργή στη Γαλλία για το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο όπου αστυνομικός σημάδεψε με το υπηρεσιακό του όπλο διαδηλωτές στη διάρκεια των κινητοποιήσεων των «κίτρινων γιλέκων» στο Παρίσι.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω διαδικτύου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε και από διεθνή ΜΜΕ, στη διάρκεια των διαδηλώσεων ο αστυνομικός τρέχει προς τους διαδηλωτές και τους σημαδεύει με το όπλο του, χωρίς να πυροβολήσει.

wow more crazy footage coming out of Paris just nowpic.twitter.com/v2hUFUQ0IA

— Luke Rudkowski (@Lukewearechange) December 22, 2018