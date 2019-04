Η εταιρεία Focus χρησιμοποιήθηκε ως το τρίτο, νομικό, πρόσωπο για τη πληρωμή του €1 εκ. προς την εταιρεία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου, ανέφερε σήμερα ο εμπειρογνώμονας Δημήτρης Λουκαΐδης, προσθέτοντας ότι η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, για τη διενέργεια συναλλαγών προς όφελος άλλων είναι από τις πιο διαδομένες και γνωστές μεθόδους στον τομέα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Ο κ. Λουκαΐδης κατέθεσε σήμερα ως μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση Focus που εκδικάζεται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, αφού προηγουμένως είχε απορριφθεί η ένσταση που ήγειρε χθες η υπεράσπιση των κατηγορουμένων στο να καταθέσει στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα, η οποία ετοιμάστηκε μετά τη μελέτη των στοιχείων που περισυνέλλεξαν τα μέλη της ανακριτικής ομάδας που διερεύνησε την υπόθεση, η εταιρεία Focus έλαβε στις 22/02/2007 πίστωση από την Εγνατία Τράπεζα η οποία ανερχόταν σε ογδόντα εκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία μεταξύ της Focus και της Eγνατίας προέβλεπε ότι το προϊόν της πίστωσης θα χρησιμοποιείτο εξ ολοκλήρου σαν επενδυτικό κεφάλαιο και ότι κατά την συμπλήρωση συγκεκριμένης επενδυτικής δραστηριότητας (αγορά-πώληση) η Focus θα κατέβαλλε ως αμοιβή στην Εγνατία Τράπεζα το 30% του κέρδους που θα προέκυπτε από την συγκεκριμένη επένδυση.

Σημειώνεται ότι στις 16/2/2007 η IBG αγόρασε με πίστωση για λογαριασμό της Focus εννέα εκατομμύρια μετοχές της Λαϊκής Τράπεζας αξίας €75.518.388,00. Στις 5/7/2007 πωλούνται 7.300.000 μετοχές τις Λαϊκής προς €68.249.797,08 και στις 6/7/2007 πωλούνται 1.700.000 μετοχές (οι υπόλοιπες των 9 εκατομμυρίων) της Λαϊκής προς €16.466.037,04. Το συνολικό εισόδημα από τις δύο πιο πάνω πωλήσεις ανήλθε στα €84.721.635,35 ευρώ και μεταφέρθηκε από την IBG στον λογαριασμό της Focus.

Λαμβάνοντας υπόψη την σύμβαση της πίστωσης από την εν λόγω επένδυση (αγορά και πώληση μετοχών της Λαϊκής Τράπεζας), προστίθεται στην έκθεση, προκύπτει κέρδος €10.617.924,93 από το οποίο το 30% αναλογούσε στην Εγνατία Τράπεζα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα και ανερχόταν σε €3.185.377,48, το οποίο δεν αποδόθηκε στην τράπεζα, ως προέβλεπε η συμφωνία.

Ο εμπειρογνώμονας σημειώνει ότι εκείνο που προκύπτει από διάφορα έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα είναι ότι η παρακολούθηση της πίστωσης αυτής και των κερδών που προέκυπταν από τις επενδύσεις ήταν στην ευχέρεια του τραπεζίτη της Focus κ. Φόλε σε συνεργασία και με την καθοδήγηση του κ. Μάγειρα.

Είναι επίσης φανερό, προσθέτει, ότι αυτές οι συναλλαγές γίνονταν μετά από οδηγίες του κ. Μάγειρα και ο κ. Ζολώτας απλά της υπόγραφε προς εκτέλεση αφού ήταν και είναι ο εξουσιοδοτημένος υπογράφων στους λογαριασμούς της Focus.

Σημειώνει, επίσης, ότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές, που αφορούσαν το υποτιθέμενο κέρδος της τράπεζας (30%) χαρακτηρίζονται σε διάφορα έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα με «ΧΧΧΧΧΧ».

Στην έκθεση του, ο μάρτυρας αναφέρει ότι σε ηλεκτρονικό μήνυμα με ημερομηνία 27/7/2007 ο κ. Μάγειρας δίνει οδηγίες στον κ. Ζολώτα για μεταφορά €1,000,000 στον λογαριασμό της εταιρείας A.C.Christodoulou Consultants Ltd που διατηρούσε στην Μαρφίν Εγνατία δίνοντας του και τον αριθμό λογαριασμού της. Ο κ. Ζολώτας την ίδια μέρα του απάντησε σε ηλεκτρονικό μήνυμα «done, reverting to tell you when exact transfer done”.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή, αναφέρει ο εμπειρογνώμονας, καταδεικνύει ότι αφορούσε τον κ. Μάγειρα και την Μαρφίν και όχι τον κ. Ζολώτα και την Focus.

Αυτό επιβεβαιώνεται σε ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Φόλε με το οποίο δίνει αναφορά για το κέρδος που πρόεκυψε από την αγοραπωλησία των 9 εκατομμυρίων μετοχών της Λαϊκής Τράπεζας. Σε αυτό φαίνεται το κέρδος των €10,611,298.26 που προέκυψε από την αγοραπωλησία των μετοχών της Λαϊκής Τράπεζας ως επίσης και το μερίδιο που αναλογούσε στην Τράπεζα (30%) και που ανερχόταν στα €3,183,389.47.

Από το κέρδος που αναλογούσε στην Τράπεζα, αναφέρει, φαίνεται να πληρώνεται και το €1,000,000 στην εταιρεία A.C. Christodoulou Consultants Ltd. Επίσης καταγράφεται και το υπόλοιπο που παρέμεινε και ανερχόταν στα €2,183,389.47.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ήταν μεταξύ Focus (Ζολώτας) και A.C.Christodoulou Consultants (Χριστοδούλου) γιατί δίνει ο κ. Μάγειρας τις οδηγίες και τις λεπτομέρειες για τον λογαριασμό της εταιρείας A.C.Christodoulou Consultants για την πληρωμή του ποσού της συμφωνίας στον κ. Ζολώτα και όχι το αντίθετο όπως έπρεπε να γίνει;», διερωτάται ο μάρτυρας στην έκθεση του.

Αναφέρει ακόμη ότι γίνονται πολλές αναλήψεις μετρητών από του συγκεκριμένους λογαριασμούς της Focus χωρίς να αναγράφονται οι λόγοι των αναλήψεων αυτών. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις στο παραστατικό της ανάληψης αναγράφονται απλά τα ονόματα του κ. Φόλε ή του κ. Μάγειρα ή και των δύο. Οι αναλήψεις μετρητών θεωρούνται υψηλού κινδύνου για θέματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος λόγω του ότι δεν υπάρχει καταγραφή είτε της πηγής των χρημάτων ή του προορισμού (κατάθεση/ανάληψη), σημειώνει.

«Μελετώντας τα στοιχεία, τα διάφορα έγγραφα και συναλλαγές είμαι της γνώμης ότι το 30% του κέρδους που αναλογούσε στην Εγνατία Τράπεζα και μετέπειτα στην Μαρφίν Εγνατία δεν αποδόθηκε στις Τράπεζες αλλά παρέμεινε και χρησιμοποιήθηκε στους λογαριασμούς της εταιρείας Focus Maritime για άλλες πληρωμές και όχι προς όφελος της Τράπεζας», αναφέρει ο μάρτυρας.

Οι πληρωμές, προσθέτει, « γίνονταν με οδηγίες του κ. Μάγειρα, με την συνεργασία του κ. Ζολώτα που ήταν και ο υπογράφων στους εν λόγω λογαριασμούς και με την εμπλοκή του κ. Φόλε που ήταν και ο τραπεζίτης της εταιρίας Focus».

Όλα τα πιο πάνω, υποστηρίζει, « υποδεικνύουν ότι και η πληρωμή του €1.000.000 που έγινε από την εταιρεία Focus προς την εταιρεία AC. Christodoulou Consultants Ltd ήταν προς όφελος της Μαρφίν με οδηγίες του κ. Μάγειρα και έγινε με τον συγκεκριμένο τρόπο για να καλύψει τον πραγματικό πληρωτή και λόγο για την συναλλαγή».

«Η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, για τη διενέργεια συναλλαγών προς όφελος άλλων, όπως και η χρήση μετρητών με στόχο τη συγκάλυψη των πραγματικών δικαιούχων της συναλλαγής, είναι από τις πιο διαδομένες και γνωστές μεθόδους στον τομέα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το τρίτο πρόσωπο ήταν η εταιρεία Focus» καταλήγει στην έκθεση του ο μάρτυρας.

Μετά την αθώωση του Ανδρέα Κιζουρίδη, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας, κατηγορούμενοι στην υπόθεση, εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group – MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.