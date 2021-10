Ευρ. Κοινοβούλιο: Προσχέδιο ψηφίσματος για την διαφθορά με αναφορά στον ΠτΔ και Pandora Papers

Η εμπλοκή του Προέδρου Αναστασιάδη στα Pandora Papers αναγράφεται στο προσχέδιο του ψηφίσματος για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 12 του προσχεδίου γίνεται αναφορά σε 2 εν ενεργεία μέλη του ευρωπαϊκού συμβουλίου, στον Προεδρο Αναστασιαδη και στο Τσέχο Πρωθυπουργό όπως και σε άλλα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στα pandora papers.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη παράγραφο αποδοκιμάζεται η εμπλοκή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο καλεί τη Γενική Εισαγγελία να διεξάγει έρευνα.

Το ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη και υποστηρίζεται από 4 κόμματα.

Τονίζεται ότι υπάρχει περίπτωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην το υιοθετήσει το προσχέδιο εν τούτοις , είναι επίσημο.

Το προσχέδιο είναι στην ιστοσελίδα του ευρωκοινοβουλιου

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0531_EN.html

12. Deplores the fact that a number of politicians, including EU high-level decision-makers, have also featured in the Pandora Papers, and calls on the authorities of the Member States involved to carry out appropriate investigations into any wrongdoing; deplores, in particular, the fact that politicians such as Andrej Babiš, the Prime Minister of Czechia, and Nicos Anastasiades, the President of Cyprus, who both sit on the European Council, in addition to Wopke Hoekstra, the Dutch Minister of Finance, and also Ilham Aliyev, the President of Azerbaijan, former British Prime Minister Tony Blair, Milo Dakahovic, the President of Montenegro, and former Maltese Minister and former EU Commissioner John Dalli, have all been mentioned in the Pandora Papers with reported links with offshore dealings;