Η μεγάλη μάχη του ΠΑΟΚ με 0% γκανιότα, αμέτρητες αγορές και Cash Out μόνο στον Stoiximan!

Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League διεκδικεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με τη ρεβάνς σε μία εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Και όπως πάντα, ο Stoiximan σας προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με μηδενική γκανιότα!

Ο Stoiximan , η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, προσφέρει όλα τα μεγάλα ματς στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με 0% γκανιότα*, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και Cash Out!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Μαρσέιγ-ΠΑΟΚ, λοιπόν, στον πρώτο προημιτελικό του Conference League (2:00). Στο 1.41 ο «άσος», στο 5.05 η ισοπαλία, στο 10.45 το «διπλό». Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.90, το over 3.5 γκολ είναι στο 3.25 και το over 4.5 γκολ στο 6.00, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 1.91. Στο 2.20 το GG, στο 1.62 το NG. Το over 1.5 γκολ στο ημίχρονο δίνει 2.90, το over 2.5 γκολ για τη Μαρσέιγ είναι στο 2.77 και το over 0.5 γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 1.91. Νίκη του ΠΑΟΚ σε οποιοδήποτε ημίχρονο με απόδοση 4.10. Πόσα γκολ θα μπουν στο δεύτερο ημίχρονο; 0-1 γκολ με απόδοση 1.72, 2 γκολ με απόδοση 3.40 ή 3+ γκολ με απόδοση 4.30; Πόσα γκολ θα σημειώσει η Μαρσέιγ στο δεύτερο ημίχρονο; Κανένα γκολ με απόδοση 2.82, 1 γκολ με απόδοση 2.47 ή 2+ γκολ με απόδοση 2.82; Οι αντίστοιχες αποδόσεις για τον ΠΑΟΚ είναι 1.40, 3.20 και 12.00. Γκολ του Ζέρσον στο πρώτο ημίχρονο με απόδοση 5.60 και του Άκπομ στο δεύτερο με απόδοση 7.00. Ποιο θα είναι το πρώτο γεγονός στο ματς; Το πλάγιο δίνει 1.70, το φάουλ 2.90, το άουτ 7.00, το κόρνερ 12.00 και το γκολ 50.00. Θα μπει γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα; Απόδοση 5.30.

Όλες οι αγορές για το Μαρσέιγ-ΠΑΟΚ εδώ.

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στον Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα σε όλα τα ματς!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες ο Stoiximan έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.