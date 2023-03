Προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες έχουν εντοπιστεί στην ευρωπαϊκή αγορά

Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες, τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, έχουν εντοπισθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διακοσμητικά μαλλιών επωνυμίας «Ibero» με κωδικό 51497. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Νικέλιο (ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα.

Τσαντάκι καλλυντικών επωνυμίας «Hhdepo» με κωδικό 80628. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Τσαντάκι καλλυντικών επωνυμίας «TOR Sminktáska» με κωδικό 5881800043573. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Τσαντάκι καλλυντικών επωνυμίας «DIMI accessories» με κωδικό 80628. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Set ψευδοκοσμημάτων επωνυμίας «Set with necklace and earrings with horses» με κωδικό 1987063220910. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά.

Διακοσμητικά μαλλιών επωνυμίας «Hair buckle» με κωδικό 1987063220910. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά.

Set μενταγιόν επωνυμίας «Halsband» με κωδικό XL-S11. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά.

Μπρασελέ επωνυμίας «Armband svart spets» με κωδικό 4B.5.2.38. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά.

Μπρασελέ επωνυμίας «ALSTER HERZ» με κωδικό 4260738983471. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά.

Μπρασελέ επωνυμίας «Armband silver» με κωδικό XL-S11. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά.

Set ψευδοκοσμημάτων επωνυμίας «Set med smycken». Το προϊόν κατασκευάσθηκε στα ΗΑΕ, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις Μολύβδου. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα και να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά.

Set ψευδοκοσμημάτων επωνυμίας «Fashion Jewelry» με κωδικό XL-S11. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά.

Τροχός γυμναστικής επωνυμίας «Voimapyörä, Maghjul, Võimlemisrull» με κωδικό 510078. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Αξεσουάρ γυμναστικής επωνυμίας «Urban Fight» με κωδικό 5027535008740. Το προϊόν είναι Πακιστανικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Αξεσουάρ γυμναστικής επωνυμίας «Body Sculpture» με κωδικό 70889001. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας και στο πλαστικό μέρος του ανιχνεύθηκαν Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Οι ΠΑΥ είναι πολύ επικίνδυνες χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, είναι επίσης μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή.

Μπάλα γυμναστικής επωνυμίας «Rival» με κωδικό 1119354. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό διισοβουτύλεστερα (DΙBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Παιδικό ποδήλατο επωνυμίας «BAGHERA» με διάφορους κωδικούς. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και στα πλαστικά του μέρη περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διϊσονονυλεστέρα (DΙΝP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Παιδικό ποδήλατο επωνυμίας «MOOVWAY» με κωδικό 3663326023053 / 1502172. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και στα πλαστικά του μέρη περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), Φθαλικό διισοβουτύλεστερα (DΙBP) και Φθαλικό διϊσονονυλεστέρα (DΙΝP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Για φωτογραφίες των προϊόντων πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσουν σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609.