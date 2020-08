Τζον Χιουμ: Πέθανε ο νομπελίστας και «αρχιτέκτονας» της συμφιλίωσης στη Βόρεια Ιρλανδία

Ο Τζον Χιουμ, ο αρχιτέκτονας της συμφιλίωσης στην Βόρεια Ιρλανδία, μετριοπαθής καθολικός και βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Ο Τζον πέθανε τα ξημερώματα έπειτα από σύντομη ασθένεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογενείας του πρώην ηγέτη της καθολικής κοινότητας, που βραβεύθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1998, την χρονιά της υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής με τον προτεστάντη ηγέτη της του Ενωτικού Κόμματος του Ολστερ Ντέιβιντ Τριμπλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Σάιμον Κόβενι αποχαιρέτισε μέσω του Twitter τον «εξαιρετικό άνδρα, αρχιτέκτονα της ειρήνης, πολιτικό, ηγέτη, υπέρμαχο των ατομικών δικαιωμάτων».

John Hume has died. Ireland, all of us, should bow our heads in respect & thanks. What an extraordinary man, peacemaker, politican, leader, civil rights campaigner, family man, Derryman, inspiration. May he rest peacefully & his legacy live on. Sincere sympathy with Pat & family. pic.twitter.com/XZlYg4zHap

