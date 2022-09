«Αδειάζουν» τον διευθυντή. Από το σχολείο πότε;

Είναι βίτσιο. Τέλος. Να είσαι ο πλέον γνωστός διευθυντής εδώ και τρία χρόνια για όλους τους λάθος λόγους, ωστόσο εσύ να κάνεις τα πάντα για να το πάρεις σερί και 4ο χρόνο, πάλι για τους ίδιους λάθος λόγους.

Μας έπιασε εξ απροόπτου ο συγκεκριμένος διευθυντής. Συνήθως ακουγόταν κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς με τους ρατσιστικούς λόγους του για το χρώμα του δέρματος, τον τύπο των μαλλιών και το κούρεμα. Φέτος; Μπάχαλο με το καλημέρα και τη συνήθη κάλυψη του πλέον αποτυχημένου Υπουργού Παιδείας.

Ο κουπ-σκουπ διευθυντής, που μάλλον ήθελε να παίξει σε επεισόδιο με την Ελένη Βλαχάκη, απέβαλε με το καλημέρα της σχολικής χρονιάς περίπου 50 μαθητές του σχολείου επειδή το κούρεμά τους δεν του άρεσε. Από διευθυντής, διοικητής Λόχου. Στο στρατό, παρεμπιπτόντως, δίνουν και μια έξοδο έτσι ώστε να πάει να κουρευτεί σωστά ο στρατιώτης που δεν είναι “ευπρεπώς” κουρεμένος. Εδώ ο διευθυντής, που νομίζει ότι ζει 100 χρόνια πίσω, δεν κάνει τέτοιες χάρες.

Θλιβερή ήταν η παρέμβαση του πολιτικού προϊστάμενου του διευθυντή: ο Υπουργός Παιδείας είδε “πολιτικά ζητήματα” πίσω από την είδηση για τις αποβολές. Γιατί; Επειδή αγαπητοί, το όλο θέμα αναδείχθηκε από την ιστοσελίδα dialogos.com.cy. Εντάξει, έχουν κόμπλεξ με την ιστοσελίδα μερικοί. Ας το περιορίσουν λίγο στο περιεχόμενο της είδησης και όχι στο ποιος μεταφέρει την είδηση. Γιατί στο τέλος και απογοητεύονται και γίνονται ρεζίλι (όχι για πρώτη φορά).

Μίλησε για fake news «συγκεκριμένων ιστοσελίδων» ο υπουργός όταν η είδηση μιλούσε για αποβολές μαθητών, όταν όμως οι μαθητές έστειλαν και τα χαρτιά της αποβολής, αναδιπλώθηκε το Υπουργείο, διαψεύδοντας το… Υπουργείο. Who is your daddy now Pro?

Πάντως προκαλεί το λιγότερο ερωτηματικά η κάλυψη με τόσο σθένος του διευθυντή από τον υπουργό. Τον παρακολουθούσαμε να ωρύεται σαν κομμώτρια που της κατηγόρησαν το πιστολάκι, βγάζοντας μαθητές και γονείς ψεύτες.

Γονείς, άνθρωποι μεροκαματιάρηδες έφυγαν από τη δουλειά τους, έχασαν το μεροκάματό τους, για να παραλάβουν τα παιδιά τους από τη «σχολή σχολείο κομμωτικής» του διευθυντή της Λάρνακας. Αντί να φωνάζουν τα παιδιά, φωνάζει ο Προδρόμου που του χαλάσαμε το παρτάκι.

Τη στιγμή που η σχολική χρονιά άρχισε με τόσα θέματα και προβλήματα σε θέματα όντως ουσίας, η πρώτη μέρα στο σχολείο αναλώθηκε σε… τρίχες. Θλίψη. Πάει περίπατο η κριτική σκέψη, φαίνεται ως κακόγουστο ανέκδοτο, με τον υπουργό να μετατρέπει από φέτος τα σχολεία σε εξεταστικά κέντρα. Σε νοσοκομείο καθημερινά διενεργούν λιγότερες εξετάσεις από ό,τι σε σχολεία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Αλήθεια, πόσα απροβίβαστα θα πρέπει να πάρει ο συγκεκριμένος διευθυντής για να τον στείλουν, αν όχι σπίτι του, τουλάχιστον σε κάποιον ειδικό. Δεν ξέρω αν o ειδικός είναι κάποιος στο ΓεΣΥ ή κάποιος από σχολή κομμωτικής, πάντως πρέπει να δει κάποιον. Η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπω Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε πως ξεκίνησε ήδη αυτεπάγγελτη έρευνα για τις αποβολές: Όπως το βλέπω εγώ, είναι εντελώς παράλογο να αποβάλλεται ένα παιδί επειδή έχει μία μυτούλα πίσω στο σβέρκο του. Τη μυτόγκα που έχουν για διευθυντή πότε θα τη δουν;

Παναγιώτης Πενταλιώτης