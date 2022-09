Ο Κάρολος Γ΄ ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ ανακηρύχθηκε σήμερα και επισήμως μονάρχης της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, σε τελετές που έγιναν σε αυτές τις δύο χώρες για να γιορταστεί η ανάρρησή του στον θρόνο.

Στην Καμπέρα, ο γενικός κυβερνήτης Ντέιβιντ Χάρλεϊ ανακοίνωσε ότι «ο πρίγκιπας Κάρολος Φίλιππος Αρθούρος Γεώργιος είναι ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, με τη χάρη του Θεού, βασιλιάς της Αυστραλίας».

