Η κατάσταση της υγείας των αστροναυτών του διαστημοπλοίου Soyuz MC-10 « δεν είναι εντελώς καλή», μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγή στο κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ.

«Τα μέλη του πληρώματος του διαστημοπλοίου Soyuz MC-10 εξετάστηκαν από γιατρούς, η κατάσταση τους δεν είναι εντελώς καλή», δήλωσε η πηγή χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες. Η ίδια πηγή προσέθεσε ότι «σύντομα θα μεταφερθούν με ειδική πτήση στο αεροδρόμιο Τσκάλοφσκι στην Μόσχα και εν συνεχεία στην πόλη των Άστρων» (όπου διαμένουν οι αστροναύτες).

Ο πύραυλος Σογιούζ παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα περίπου δύο λεπτά μετά την εκτόξευσή του από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ του Καζακστάν.Το πλήρωμά του, ο Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξέι Οφτσίνιν και ο Αμερικανός Νικ Χέιγκ, που εκτοξεύθηκαν χάρη στον «πύργο διάσωσης» του πυραύλου, εντοπίστηκαν από τα συνεργεία διάσωσης λίγα λεπτά μετά την προσγείωσή τους σε στέπα, σεπόσταση 400 χλμ. και πλέον ανατολικά του κοσμοδρομίου.

Οπτικό υλικό από το εσωτερικό του πυραύλου έδειχνε τους δύο αστροναύτες να τραντάζονται τη στιγμή της βλάβης.

Δημοσιογράφος του Reuters που παρακολουθούσε την εκτόξευση από απόσταση ενός χιλιομέτρου είπε ότι αρχικά η πορεία του ήταν ομαλή και ότι η βλάβη θα πρέπει να σημειώθηκε σε μεγαλύτερο ύψος.

The crew is returning to Earth in a ballistic descent mode. Teams are working to obtain additional information from our Russian partners. Watch live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/kWigYS1gU4

— NASA (@NASA) October 11, 2018